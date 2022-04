Wieder Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern

Ein tödlicher Angriff auf den Wachmann einer israelischen Siedlung im Westjordanland und die Tötung eines jungen Palästinensers durch israelische Soldaten haben die Spannungen im Nahen Osten weiter verschärft. Die israelische Armee erhöhte am Samstag ihre Präsenz im Westjordanland. Im Ort Burqin und dem Flüchtlingslager Balata nahmen israelische Sicherheitskräfte mehrere Menschen fest. Dabei wurden nach Armee-Angaben auch Waffen beschlagnahmt.

Zwei „Terroristen“ hatten nach Angaben der israelischen Armee am Freitagabend das Feuer auf einen Wachmann der israelischen Siedlung Ariel im Westjordanland eröffnet. Die Täter seien dann in einem Auto geflüchtet. Den Rettungskräften zufolge erlag der Wachmann, der zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein soll, seinen Verletzungen.

An der Moschee auf dem Jerusalemer Tempelberg war es zuletzt mehrfach zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gekommen.

Bei einem Einsatz israelischer Soldaten in der nahe Ariel gelegenen Ortschaft Assun wurde nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums unterdessen ein Palästinenser erschossen. Der junge Mann sei in die Brust getroffen worden. Ob dieser Vorfall in Verbindung mit der Fahndung nach den beiden Tätern von Ariel stand, war zunächst unklar.