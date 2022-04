Frau verunglückt beim Klettern in Vorarlberg tödlich

Eine 35-jährige Frau ist Freitagabend bei einem Kletter- bzw. Wanderausflug in der Örflaschlucht in Götzis (Bezirk Feldkirch) tödlich verunglückt. Die in Bregenz wohnhafte Frau war mit einer Begleiterin unterwegs, als sie von einer Felskante über eine Rinne und schließlich über eine Felskante abstürzte. Zuvor hatte sie noch erfolgreich eine rund 15 Meter hohe, senkrechte Felswand des Örfla- Klettersteiges durchstiegen.