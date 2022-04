Alaba mit Real Madrid erstmals spanischer Meister

David Alaba hat seine Titelsammlung gleich im ersten Jahr bei Real Madrid erweitert. Österreichs Fußball-Star erlebte am Samstag wegen Problemen mit den Adduktoren nur als Zuseher, wie sich die „Königlichen“ zum 35. Mal in der Club-Historie zum spanischen Meister krönte. Alaba feiert damit auch im zehnten Jahr in Folge den Meistertitel. Der 29-jährige Wiener hatte zuvor zehn Titel, davon neun in Folge, mit dem FC Bayern München geholt.