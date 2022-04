Demos zum Abtreibungsrecht in Prag

Tausende Menschen haben in Prag gegen Abtreibungen demonstriert. Im Stadtzentrum traf der „Nationale Marsch für das Leben“ am Samstag auf eine Gegendemonstration, an der nach Angaben der Nachrichtenagentur CTK rund zweihundert Menschen teilnahmen. Beide Seiten lieferten sich Wortgefechte, es kam aber zu keinen tätlichen Auseinandersetzungen, so dass die Polizei nicht einschreiten musste.