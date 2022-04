Barcelona und Lyon im Champions-League-Finale der Frauen

Die Fußballerinnen des FC Barcelona sind trotz einer Niederlage erneut ins Finale der Champions League eingezogen. Nach einem souveränen 5:1 im Hinspiel gegen den VfL Wolfsburg reichte den Titelverteidigerinnen am Samstagabend in Deutschland ein 0:2 (0:0) zum Weiterkommen. Im Finale am 21. Mai in Turin treffen die Spanierinnen auf Olympique Lyon, die sich im zweiten Halbfinale im französischen Duell gegen Paris St. Germain 5:3 durchsetzten.