ÖVP kritisiert am 1. Mai Wiener Gemeindebau-Modell

Nach zwei Jahren Corona-Pause wird am „Tag der Arbeit“ wieder marschiert. Die Wiener SPÖ kann ihre traditionsreiche Kundgebung am 1. Mai heuer in voller Präsenz abhalten. Aber auch die ÖVP meldete sich am „Tag der Arbeit“ mit einer politischen Botschaft: „Wer jeden Tag arbeiten geht, muss sich Eigentum leisten können“, meinte Generalsekretärin Laura Sachslehner und kritisierte prompt das von den Wiener Roten stolz hochgehaltene Gemeindebau-Modell.