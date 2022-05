König von Marokko begnadigt 29 wegen Terrorismus Verurteilte

Marokkos König Mohammed VI. hat anlässlich des Ramadan-Endes 29 wegen „Terrorismus“ oder „Extremismus“ Verurteilte begnadigt. Die Betroffenen hätten vor ihrer Begnadigung ihre „Verbundenheit zur Heiligkeit der Nation und der nationalen Institutionen“ erklärt und ihre „ideologischen Orientierungen widerrufen sowie sich vom Extremismus und Terrorismus losgesagt“, teilte das Justizministerium in Rabat am späten Sonntagabend mit.

Seit den schweren Anschlägen in Casablanca mit 33 Toten im Jahr 2003 hat es in Marokko nur wenige islamistische Anschläge gegeben. Für Entsetzen in dem Land sorgte 2018 die Ermordung zweier skandinavischer Touristinnen durch mit der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Verbindung stehende Extremisten.