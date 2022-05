Weisungsrat hatte Bedenken wegen Fuchs-Anklage

Der Weisungsrat im Justizministerium hatte Bedenken wegen des Strafantrags gegen den Leitenden Oberstaatsanwalt Johann Fuchs, schreiben „Kurier“ und „Tiroler Tageszeitung“ in ihren Montags-Ausgaben. Zwar habe die Staatsanwaltschaft Innsbruck die Anklage nach der Kritik adaptiert. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) soll eine neuerliche Befassung des Weisungsrates dann per Weisung verhindert haben. Dies sei auch nicht mehr notwendig gewesen, hieß es aus ihrem Ressort.

Da es sich bei Fuchs um einen sogenannten „clamorosen“, also mit öffentlichem Interesse verbundenen Fall handelt, wurde das Vorhaben der Staatsanwaltschaft Innsbruck wie in solchen Causen üblich dem Weisungsrat vorgelegt, dessen Urteil aber nicht bindend ist. Dem Beratergremium war laut den Medienberichten die Begründung „unzureichend“, dass die dem Oberstaatsanwalt vorgeworfene Weitergabe von Akteninhalten an Pilnacek Amtsgeheimnisverrat sei.