Ein Toter bei Verkehrsunfall auf der A2 bei Wiener Neustadt

Wie die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt in einer Aussendung berichtete, war der Mann, ein laut Polizei 49 Jahre alter polnischer Staatsbürger, aus dem Kleinbus geschleudert worden. Das Fahrzeug blieb in einem Graben seitlich auf dem Opfer liegen. Der 49-Jährige starb an Ort und Stelle. Die vier weiteren Insassen, alle ebenfalls aus Polen, wurden nach der Kontrolle im Spital wieder entlassen. Sie waren Polizeiangaben zufolge unverletzt geblieben. Ein 43-Jähriger hatte den Kleinbus gelenkt, die weiteren Personen an Bord waren 36 bis 63 Jahre alt.