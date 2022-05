Mindestens acht Tote bei Wohnhaus-Einsturz in Nigeria

In Nigerias Wirtschaftsmetropole Lagos sind mindestens acht Menschen beim Einsturz eines dreistöckigen Wohngebäudes gestorben. Zahlreiche weitere Menschen würden seit dem Vorfall am Sonntagabend vermisst, sagte Ibrahim Farinloye, ein Koordinator des nationalen Rettungsdienstes NEMA, am Montag. Einsatzkräfte durchsuchten die Trümmer am Montag weiter nach Überlebenden und Opfern. Bisher seien 23 Menschen, darunter sieben Kinder, gerettet worden, so Farinloye.