Islamisten griffen Militärbasis in Somalia an - Viele Tote

Die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab in Somalia hat eine Militärbasis der Friedensmission der Afrikanischen Union angegriffen und nach eigenen Angaben Dutzende dort stationierte burundische Soldaten getötet. Ein Selbstmordattentäter hätte mit einer Autobombe den Eingang zur Militärbasis im Dorf Elbaraf in der Middle Shabelle Provinz aufgesprengt, bestätigte ein hochrangiger somalischer Militärbeamter, Mubarak Mohamed, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.