SPÖ will CO2-Bepreisung für Vermieter

Mit Juli soll die allgemeine CO2-Bepreisung kommen. Dem Klima würde diese Bepreisung nichts bringen, sagte SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr heute bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Die SPÖ fordert, dass die Eigentümer eines Mietshauses diese Bepreisung bezahlen sollen, anstatt wie geplant die Mieter und Mieterinnen. Auch die vor kurzem beschlossene Richtwertmieterhöhung komme „zum falschen Zeitpunkt“ und müsse zurückgenommen werden, forderte Herr.

Viele Menschen würden sich alltägliche Dinge nicht mehr leisten können. Die Mieten und das Heizen seien zwei der größten Faktoren, sagte Herr. Die CO2-Bepreisung, die mit Juli 2022 eingeführt wird, würde „dem Klima gar nichts bringen“ und treffe die Falschen. Mögliche Lenkungseffekte würden ausbleiben, da die Mieter und Mieterinnen ihr Heizsystem nicht tauschen können. Das liege in der Verantwortung der Eigentümer, die von der CO2-Bepreisung gar nicht berührt würden, so Herr. „Es müssen jene zur Kasse gebeten werden, die es auch in der Hand haben“.