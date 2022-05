Crossing Europe heuer mit 15.000 Besuchern

Knapp 15.000 Besucherinnen und Besucher hat das diesjährige Filmfestival Crossing Europe in Linz gezählt. Besonders groß sei der Andrang am Freitag und Samstag gewesen, bilanzierte man am Dienstag. Noch bis 2. Juni sind auf der Streaming-Plattform Kino VOD Club zehn ausgewählte Filme aus dem Festivalprogramm abrufbar. 2023 steht mit der 20. eine Jubiläumsausgabe an.

Im Wettbewerb wurde die wenig idyllische Urlaubsgeschichte eines polnischen Paares in einem süditalienischen Ferienhaus „Cicha Ziemia/Silent Land“ von Aga Woszcynska als bester Spielfilm ausgezeichnet. Der Preis für die beste Dokumentation ging an „Tvornice Radnicima/Factory to the workers“, einen Film über den Überlebenskampf einer kroatischen Fabrik. Den Abschluss bildete am Montag der Berlinale-Beitrag „Alle reden übers Wetter“. Annika Pinske beobachtet in ihrem Debütfilm deutsche Stadt-Land- und Ost-West-Befindlichkeiten.