NGO fordert Alleingang des Bundes bei Informationsfreiheit

Das Forum Informationsfreiheit (FOI) hat den Bund zum Beschluss eines Informationsfreiheitsgesetzes im Alleingang aufgefordert. „Unserer Einschätzung nach ist Gefahr im Verzug“, sagte FOI-Obmann Mathias Huter am Dienstag in einer Pressekonferenz in Wien mit Blick auf die zahlreichen Korruptionsaffären. Unterstützung erhielt er vom Sprecher des Anti-Korruptions-Volksbegehrens, Martin Kreutner. „Der Bundesgesetzgeber hat das Mandat dazu. Er kann es schwer von sich schieben.“

Kreutner illustrierte die Dringlichkeit des Volksbegehrens mit dem Absturz Österreichs in verschiedensten Demokratie-, Korruptions- oder Medienrankings. „Wir finden uns nach Ländern wie Namibia, Argentinien, Osttimor, Trinidad und Tobago. Das ist für sich selbst sprechend, da braucht man nicht viel dazu sagen“, sagte er mit Blick auf das am Dienstag veröffentlichte Pressefreiheits-Ranking von „Reporter ohne Grenzen“ (RSF). 90 Prozent der Österreicher seien der Meinung, dass die heimische Politik ein Korruptionsproblem habe, verwies er auf eine entsprechende Umfrage aus dem Dezember. „Ich habe in keinem Land einen derart hohen Prozentsatz erlebt“, sagte der langjährige Leiter der Anti-Korruptions-Akademie in Laxemburg. „Bitte gemma ‚s endlich an, oder müssen wir noch weiter runterrasseln in den diversesten Rankings“, so Kreutner.