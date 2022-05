Saalbach-Hinterglemm erhofft baldige Klärungen für WM 2025

Das konkrete Renn-Programm und die finale Finanzierungszusage durch den Bund stehen noch aus, in Saalbach-Hinterglemm laufen die Planungen für die alpine Ski-WM aber schon auf Hochtouren. In gut 1.000 Tagen, von 2. bis 16. Februar 2025, werden im Glemmtal zum zweiten Mal nach 1991 WM-Medaillen vergeben. Frauen- und Männerbewerbe werden auf dem Zwölferkogel gefahren und enden im Hinterglemmer Zielstadion mit einem Fassungsvermögen von 15.000 bis 17.000 Zuschauern.

Die WM soll jedenfalls „zukunftsfähig und nachhaltig“, sein, wie Stadlober erklärte. „Das ist mir sehr wichtig. Wir bemühen uns sehr, dass wir den CO2-Ausstoß so gering wie möglich halten.“ Nachhaltig will auch der Ort mit seinen Infrastruktur-Investitionen umgehen. „Wir wollen nicht irgendwo Infrastruktur-Leichen herumstehen haben. Wir beschäftigen uns mit Dingen, die einen Mehrwert haben“, betonte Bürgermeister Alois Hasenauer. Straßen fallen nicht darunter, sagte er anlässlich einer Präsentation im Rahmen der Tagung von Sports Media Austria, der Vereinigung der österreichischen Sportjournalistinnen und Sportjournalisten, am Dienstag in Salzburg.