Ohne ihr Kind: Rapperin „Schwesta Ewa" hat ihre Haft angetreten

Frankfurt – Die deutsche Rapperin Schwesta Ewa (35) hat am Sonntagabend ihre Haft angetreten. Das bestätigte ein Sprecher der Anstalt am Montag. Die Musikerin mit dem bürgerlichen Namen Ewa Malanda war im Februar rechtskräftig zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden – wegen mehrfacher Körperverletzung und Steuerhinterziehung. Ihr Kind musste sie bei Verwandten zurücklassen. Vor zwei Wochen hatte die Rapperin via Instagram noch darüber geklagt, nicht in ein Mutter-Kind-Gefängnis gehen zu dürfen.