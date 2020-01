Streiks in Frankreich gehen trotz Verzichts auf Pension mit 64 weiter

Trotz des Kompromissangebots der französischen Regierung bei der Pensionsreform gehen die Streiks weiter: Bei der Bahn und im Pariser Nahverkehr kam es am Montag den 40. Tag in Folge zu Ausfällen. Regierungschef Edouard Philippe warnte die Gewerkschaften vor einer "Sackgasse".

Bei der französischen Bahn fiel jeder fünfte Hochgeschwindigkeitszug aus. Internationale Verbindungen seien aber "wenig gestört", teilte die Bahngesellschaft SNCF mit. Bei der Pariser Metro verkehrten alle Linien, allerdings in deutlich verringertem Takt und nur zu Stoßzeiten. Auch Anwälte und Lehrer legten die Arbeit nieder, ebenso wie die Arbeiter in Ölraffinerien. Erstmals wurden Bargeld-Verteilzentren der französischen Notenbank bestreikt.

Philippe hatte am Wochenende angekündigt, auf die Pension mit 64 vorerst zu verzichten. Bis zum 15. April soll es eine von den Gewerkschaften vorgeschlagene Konferenz zur alternativen Finanzierung der Pensionsreform geben. Bringt diese keine Einigung, will die Regierung die Pension mit 64 per Verordnung beschließen.