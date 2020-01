„Joker" als Oscar-Favorit, dicht gefolgt von „Irishman" und Tarantino-Werk

Los Angeles – In Los Angeles ist die Sonne noch nicht aufgegangen, aber Hollywood ist schon hellwach. Die Nominierungen für die Oscars wurden bekannt gegeben. Das Feld führt Todd Phillips' Porträt „Joker" mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle mit elf Nominierungen an. Mit je 10 Nominierungen dicht auf den Fersen folgen Martin Scorseses Gangsterepos „The Irishman", Sam Mendes' Weltkriegsparabel „1917" und Quentin Tarantinos „Once Upon A Time... In Hollywood".

Brad Pitt und Laura Dern haben Chancen auf den Oscar als beste Nebendarsteller. Pitt wurde für seine Rolle als Stuntman in Quentin Tarantinos „Once Upon a Time in Hollywood“ nominiert, Dern für ihren Auftritt als Scheidungsanwältin in „Marriage Story“. In der Männerriege konkurriert Pitt unter anderem mit Al Pacino und Joe Pesci aus „The Irishman“. Zu den fünf Anwärterinnen in der Frauenriege gehören auch Scarlett Johansson („Jojo Rabbit“) und Margot Robbie („Bombshell“).

Die nominierten Schauspielerinnen in einer Nebenrolle:

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Anzeigen

Die nominierten Schauspieler in einer Nebenrolle

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Anzeigen

Bester Original-Song

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Anzeigen

Für ihre Hauptrollen dürfen sich Renée Zellweger und Leonardo DiCaprio Hoffnungen Machen. Zellweger wurde für ihre Rolle der Schauspielerin Judy Garland in dem Film „Judy“ als beste Hauptdarstellerin nominiert, DeCaprio für seine Rolle in dem Film „Once Upon a Time in Hollywood“ als bester Hauptdarsteller. Zellweger hat in ihrer Kategorie Konkurrenz von Charlize Theron („Bombshell“), Cynthia Erivo („Harriet“), Scarlett Johansson („Marriage Story“) und Saoirse Ronan („Little Women“). DeCaprio tritt gegen Antonio Banderas („Leid und Herrlichkeit“), Adam Driver („Marriage Story“), Joaquin Phoenix („Joker“) und Jonathan Pryce („Die zwei Päpste“) an.

Die nominierten Schauspieler in eine Hauptrolle

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Anzeigen

Die nominierten Schauspielerinnen in eine Hauptrolle

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Anzeigen

Die nominierten Regisseure

Martin Scorsese („The Irishman“), Sam Mendes („1917“) und Quentin Tarantino („Once Upon a Time in Hollywood“) haben Chancen auf den Oscar für die beste Regie. Außerdem gehören auch Bong Joon Ho („Parasite“) und Todd Phillips („Joker“) zu den Nominierten.

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Anzeigen

Die Nominierten in der Kategorie „Bester Film"

„The Irishman“, „Joker“ und „Little Women“ gehen ins Rennen um den Oscar als bester Film. Die Werke gehören zu den insgesamt neun Anwärtern für den wichtigsten Filmpreis der Welt. Nominiert wurden außerdem „Le Mans 66 - Gegen jede Chance“, „Jojo Rabbit“, „Marriage Story“, „1917“, „Once Upon a Time in Hollywood“ und „Parasite“.

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Anzeigen

Der Livestream zum Nachsehen