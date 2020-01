Gefährlicher Vulkan Taal auf den Philippinen spuckt Lava

Deggendorf – Ein Fall von Hasenpest ist in Deggendorf in Niederbayern aufgetreten. Ein im Stadtgebiet tot aufgefundener Hase war mit dem Krankheitserreger infiziert, wie das Landratsamt Deggendorf am Montag unter Berufung auf das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mitteilte.