Polizei erlegte flüchtige Kuh in Bayern

München – Eine Kuh ist nach etwa vierwöchiger Flucht in Niederbayern von der Polizei erschossen worden. Das Tier lief am Sonntag einem Autofahrer in Bodenkirchen im Landkreis Landshut vor das Auto. Der Mann konnte ausweichen und rief die Polizei. Als sich Beamte der Kuh näherten, lief sie davon, kehrte dann aber auf die Straße zurück, wie die Polizei am Montag mitteilte.