Der Unfall, der doch Mord war: Jeder zweite Mord bleibt unentdeckt

Am Heiligen Abend beschlich Maryon Vollrath erstmals der Gedanke, dass sich etwas Schreckliches zugetragen haben könnte. Ihr Sohn Raven, der aus Thürigen nach Zöblen im Tiroler Außerfern gezogen war, um dort zu arbeiten, rief sie nicht an, um ihr frohe Festtage zu wünschen. Sehr eigenartig. Schließlich hatte der 25-Jährige ein inniges Verhältnis zu seinen Eltern und sprach oft mehrmals täglich mit ihnen. Auch in den Folgetagen im Jahr 2005 blieb Raven verschwunden. Kein Lebenszeichen. Kein Anruf. „Doch trotz der Sorge der Eltern suchte die Polizei nicht nach ihm“, sagt Thomas Trescher, der sich für sein Buch „Totgeschwiegen“ (Verlag Edition QVV) mit dem Geschehen befasst hat.