Mehr zum Thema

Höfen, Reutte – In Höfen bleibt kein Stein auf dem anderen. Der Winterbetrieb der Seilbahnen am Hahnenkamm steht vor dem Aus. Der Kompromiss, der zu Winterbeginn zwischen den Reuttener Seilbahnen und dem Grundbesitzer Gemeinde Höfen in Sachen Kollaudierung der Beschneiungsanlage geschlossen wurde, um den Winterbetrieb zu retten, ist wieder vom Tisch. Die Agrargemeinschaft, sprich die Gemeinde Höfen, hatte Anfang Jänner im letzten Moment Berufung dagegen eingelegt und umgehend Recht bekommen. Beschneit Bahnenchef Peter Gerber illegal weiter, muss die BH Reutt­e gegen ihn einschreiten, hat das Land die Be­troffenen schon informiert.

Der Anwalt räumt gerne ein, dass es in einem anderen Bereich zwischen Gerber und der Gemeinde Höfen eine Annäherung gegeben habe. Nämlich beim neuen Dienstbarkeitsvertrag über die Nutzung des Berges. Aber eben nur eine Annäherung, keine Unterschrift. Aus Sicht des Grundbesitzers Höfen besitzen die Seilbahnen schon zwei Jahre lang kein Überfahrtsrecht mehr über die Gründe am Hahnenkamm. Die Skifahrer sind quasi schwarz unterwegs. „Wenn er den Vertrag unterschreibt, ist auch die Beschneiungssache vom Tisch. Dann werden alle Einsprüche zurückgezogen“, sagt Pichler. Ansonsten werde das Überfahrverbot, wie vom Gemeinderat ebenso einstimmig beschlossen, vom Grundbesitzer gegen die Seilbahn vor Gericht erkämpft.

Knapp hat dezidiert nichts gegen eine Weiterentwicklung der Reuttener Seilbahnen am Berg einzuwenden: „Gerber soll Beschneiungsteiche baue­n, Schneekanonen aufstellen – was immer er will. Mir alles recht. Das habe ich ihm auch gesagt.“ Der Bürgermeister sah in der aktuellen Entwicklung (das Interview fand vor der Bekanntgabe Gerbers statt) noch keine Bedrohung des Seilbahnunternehmens. „Mir ist persönlich auch egal, ob er weiter beschneit. Das muss er wissen. Uns geht es um Rechtssicherheit. Er könnte und müsste schon seit Jahren unterschreiben und tut es nicht.“