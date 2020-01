Billie Eilish steuert neuen James-Bond-Titelsong bei

New York – Billie Eilish singt den Song zum kommenden James-Bond-Film „No Time to Die". Das gaben die amerikanische Teen-Pop-Sensation und die Produzenten des Films laut Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag über Soziale Netzwerke bekannt. Mit 18 Jahren ist Eilish die jüngste aller Künstlerinnen und Künstler, die bisher die Titelmelodie für 007 performt haben.

Die Sängerin hat das Lied zusammen mit ihrem Bruder auch komponiert. „No Time To Die" ist das 25. Leinwandabenteuer der Bond-Serie. Daniel Craig spielt den Agenten zum fünften und vermutlich letzten Mal, Regie führt der US-Amerikaner Cary Joji Fukunaga. „Keine Zeit zu sterben", so der deutsche Titel, soll am 2. April 2020 in den österreichischen Kinos starten. (APA)