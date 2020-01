Utah Jazz setzten Erfolgslauf in der NBA fort

Mit einem 118:107-Erfolg bei den Brooklyn Nets feierten die Utah Jazz ihren bereits zehnten Sieg en suite in der NBA. Bester Mann auf dem Parkett in New York war Swingman Joe Ingles. Der 32-jährige Australier verwertete sechs seiner acht Dreierversuche und kam auf insgesamt 27 Punkte. Topscorer der Partie war jedoch Nets-Star Kyrie Irving mit 32 Zählern.