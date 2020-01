FC Bayern bläst in ungewohnter Rolle zur Jagd auf Leipzig

Innsbruck – Bayern München ist im Frühjahr der deutschen Bundesliga ausnahmsweise einmal nicht der Gejagte. Der Meister der vergangenen sieben Saisonen nimmt die Rückrunde nur aus dritter Position in Angriff. Vier Punkte Rückstand auf Leader RB Leipzig (37) sind zwar nicht viel, die starke Performance der "Bullen" im Herbst lässt diese aber realistischerweise auf ihren Premierentitel im Oberhaus hoffen.

Dazwischen lauert auch noch Borussia Mönchengladbach (35). Das Team von Ex-Salzburg-Coach Marco Rose peilt den ersten Triumph seit 1977, als man zum dritten Mal in Folge das Meisterstück bejubelt hatte, an.

Das Rennen um den Meistertitel ist im Vorfeld der EM 2020 auch ein Kampf zwischen ÖFB-Teamspielern. Stefan Lainer hat sich bei den "Fohlen" auf Anhieb einen Stammplatz erarbeitet. Bei den Münchnern ist David Alaba seit Jahren nicht mehr wegzudenken, aktuell dabei auch als Innenverteidiger gefragt. In Leipzig sind Österreicher besonders gern gesehen. Marcel Sabitzer und Konrad Laimer spielten 2019 tragende Rollen, Hannes Wolf will 2020 nach überstandener Verletzung durchstarten. Stefan Ilsanker liebäugelt dem Vernehmen nach noch mit einem Wintertransfer, um mehr Spielpraxis zu bekommen.

Hinter dem Trio lauert vor allem noch Borussia Dortmund (30). Der mit Schalke 04 punktgleiche BVB hatte vor der Saison den Meistertitel als Ziel ausgegeben, hinkt nun aber den Ansprüchen hinterher. "Wir müssen einfach so viele Punkte wie möglich holen und schauen dann, was am Ende rauskommt", verzichtete BVB-Sportchef Michael Zorc auf große Ansagen.