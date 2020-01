Harry und Meghan: Rassismus-Debatte in Großbritannien

London – Quasi unmittelbar nachdem die Liebesbeziehung zwischen Prinz Harry und Meghan Markle im Herbst 2016 bekannt wurde, gab es erste Rassismusvorwürfe gegen britische Medien. Die Daily Mail überschrieb ihre „Exklusivmeldung" über die Romanze damals mit „Harrys Mädchen kommt (fast) direkt aus Compton" – in Anspielung auf einen für seine hohe Kriminalitätsrate und Armut berüchtigten Vorort von Los Angeles. In Wirklichkeit wuchs Meghan in behüteten Verhältnissen im Zentrum von LA auf und besuchte Privatschulen.

Rachel Johnson, Schwester des heutigen Premierministers Boris Johnson, schrieb seinerzeit in der Mail on Sunday von Markles „reicher und exotischer DNA", die den „blassen" Windsors gut tun könne. Angesichts der Häufung derartiger Äußerungen reagierte Harry mit einer Erklärung, in der er „die rassistischen Untertöne" bestimmter Kommentare und den „Sexismus und Rassismus von Trollen in den sozialen Medien" brandmarkte.