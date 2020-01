Gefangen in der digitalen Welt: Wenn Handy und Computer zur Sucht werden

Von Elisa Mair

Innsbruck – Ein Junge sitzt bereits seit Stunden vor dem PC. Er beschäftigt sich mit einem Online-Spiel, anstatt sich um Hausaufgaben oder Freunde zu kümmern. Weil die Mutter mit Ermahnungen nichts erreicht, zieht sie den Stecker vom WLAN-Router. Das Spiel ist vorbei. Der Junge rastet aus und randaliert, sodass sogar die Polizei einschreiten muss.

Das Szenario, das Marti­n Fuchs schildert, ist nicht ein Einzelfall aus Amerika, sondern so in Tirol passiert. Fuchs ist leitender Oberarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Hall

Innsbruck, wo suchtkranke Jugendliche behandelt werden. Der Vorfall zeigt, wie weit Internetsucht gehen kann. Genaue Zahlen weiß Fuchs: „Zehn von hundert Jugendlichen sind internet-süchtig bzw. suchtgefährdet.“

Die Internetsucht ist als Krankheit von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) anerkannt. Betroffen sind mehr männliche als weibliche Jugendliche. Und während die Jungs vor allem vor dem Computer sitzen, um Videospiele zu spielen, nutzen die Mädchen das Internet eher zur Kommunikation. Beides allerdings kann zur Sucht werden.

Wenn das Hobby zur Störung wird, weil sportliche Aktivitäten in den Hintergrund rücken, Freundschaften nicht mehr glücklich machen und eine virtuelle Rolle geschaffen wird, um aus der realen Welt zu fliehen, handelt es sich um eine Sucht. „Damit einhergehen können Angsterkrankungen und Aggressionsschübe“, erklärt Kathrin Sevecke, Direktorin der Uniklinik für Kinde­r- und Jugendpsychiatrie in Hall/Innsbruck.

An der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall werden sechs Behandlungsplätze für nicht stoffgebundene Sucht­erkrankungen – also auch die Internetsucht – angeboten. Im Schnitt befinden sich zwei Jugendliche in stationärer Betreuung. Die Behandlung erfolgt gemeinsam mit Alkohol- oder Drogensüchtigen, „da die Auswirkungen der Suchterkrankung in allen Fällen dieselben sind“, begründet Sevecke. Denn auch ein Internetsüchtiger kann unter den typischen Entzugserscheinungen leiden.

In Gruppentherapien und Einzelgesprächen wird herausgefunden, was den Betroffenen in die Sucht geführt hat. Medienfreie Zeiten, gemeinsame Aktivitäten wie Kochen und körperliche Betätigung sollen die Kinder und Jugendlichen wieder in die Normalität führen. Ein nicht zu unterschätzendes Problem: „Wenn sie am Wochenende heim dürfen und die Eltern die Regelungen wieder aufweichen“, sagt Sevecke. Die an der Psychiatrie behandelten Heranwachsenden seien jedoch nur die Spitze des Eisberges. Und: „Es gibt viele Anlaufstellen davor – wie z. B. das Info-Eck –, an die man sich bei besorgniserregendem Internetkonsum wenden kann“, sagt Fuchs.

Mit der Frage, wie Computerspielen zur Sucht wird, beschäftigt sich der sechste Kinder- und Jugendpsychiatrie-Kongress in Innsbruck. Unter dem Motto „Kinder und Jugendliche im Internet – Chance oder Gefahr?“ diskutieren am Freitag bzw. Samstag die rund 300 Teilnehmer auch, ob virtuelle Realität als therapeutisches Werkzeug für Kinder und Jugendliche in Frage kommt.

Wie Martin Fuchs betont, haben neue Techniken und Medien nämlich nicht nur negative Auswirkungen. Stichwort ADHS: „Betroffene Kinder können in so einem digitalen Umfeld lernen, ihre Impulsivität zu kontrollieren oder sich zu entspannen. Ähnliche Ansätze zur Behandlung wollen wir auch in Hall ausprobieren.“