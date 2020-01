Zehn von elf Kaffeevollautomaten schnitten im Test gut ab

Was immer bleibt, wenn auch der Kaffee per Fingertipp in die Tasse rinnt: Die tägliche Reinigung. Leitungen und Schläuche spülen die Maschinen selbsttätig, Tropfschalen, Tresterbehälter und – wenn vorhanden – das Milchsystem warten aufs Saubermachen per Hand. Auch um die Brühgruppe im Inneren der Geräte sollte man sich ab und an kümmern, bei vier Produkten am besten wöchentlich. Nur der Testsieger und die am schlechtesten bewertete Maschine überlassen auch das Reinigungsprogrammen, sie lassen sich erst gar nicht öffnen.