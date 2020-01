Studie zeigt: Herdenschutz in Tirol nicht überall möglich

Innsbruck– Das Schweizer Institut Agridea und das Tiroler Büro Alpe haben im Auftrag der Steuerungsgruppe Herdenschutz des Landes die Mach- und Umsetzbarkeit verschiedener Herdenschutzmaßnahmen untersucht. Die Ergebnisse zeigen nun, dass Herdenschutz nicht auf allen Tiroler Almen möglich ist. LHStv. Josef Geisler (ÖVP) fordert deshalb, über eine gezielte Regulierung des Wolfsbestandes nachzudenken.

„Von den NGOs wird immer so locker dahergesagt, dass es nur Herdenschutz brauche, so locker geht es aber eben nicht", meinte Agrarlandesrat Geisler zu den Studienergebnissen am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Es werde zukünftig die ein oder andere Entnahme brauchen, sagte der Landeshauptmannstellvertreter. Zudem sei der Bestand an Wölfen mittlerweile wieder auf rund 30.000 angewachsen. „Der Wolf ist nicht mehr vom Aussterben bedroht. Man muss sich über den Schutzstatus Gedanken machen", forderte Geisler.

58 Schafe im vergangene Jahr zu Schaden gekommen

In Tirol gebe es auf 400 Almen rund 68.000 Schafe. Im vergangenen Jahr sind laut dem Agrarlandesrat 58 Tiere zu Schaden gekommen. „Das ist ein eher verschwindender Anteil, doch die Schafsbauern sind verunsichert", sagte Geisler. Es sei aber nicht so sehr ein finanzielles Thema, es gehe vor allem auch um die emotionale Belastung der Bauern. Deshalb sollte bei diesem Thema, das „die Gesellschaft spaltet", ein pragmatischer Zugang gewählt werden, meinte der LHStv.

Für die Studie wurden vier Almen und eine Vorweide untersucht. Die Ergebnisse reichen laut den Studienautoren von einer relativ einfachen Machbarkeit des Herdenschutzes, bis zu überhaupt keiner Machbarkeit. Die Kosten würden sich auf elf bis 80 Euro pro Schaf pro Jahr belaufen. So würden beispielsweise für die Seeben Alm in Ehrwald in etwa Kosten von 25.000 Euro pro Jahr anfallen. Die größten Herausforderungen in Tirol seien die Behirtung und die Änderung der Almstruktur, erklärte Daniel Mettler des Instituts Agridea.

Beispiel Schweiz zeigt, Wölfe lernen die Maßnahmen zu umgehen

In der Schweiz, wo andere rechtliche Rahmenbedingungen als in Österreich gelten, habe man gesehen, dass der Herdenschutz auch Grenzen habe, so Mettler. Zudem würden die Wölfe auch lernen, die Maßnahmen zu umgehen. „Deshalb wäre es sinnvoll, die Maßnahmen mit gezielten Abschüssen und einer Regulierung des Bestandes zu kombinieren", fügte der Schweizer hinzu.