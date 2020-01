Netflix wird der Steuervermeidung bezichtigt

Los Gatos, Reading – Der Streaming-Riese Netflix soll die in Großbritannien im Jahr 2018 erwirtschafteten Profite von bis zu 330 Millionen Pfund (etwa 380 Mio. Euro) in Steueroasen bewegt haben, um Steuern zu vermeiden. Dabei hat das Unternehmen im Vereinigten Königreich großzügige Steuernachlässe für die Produktion von Serien wie „The Crown" erhalten. Den Fall hat der britische Thinktank Taxwatch untersucht.

Netflix hat allein in Großbritannien etwa zehn Millionen Abonnenten, die jährlich mehr als 860 Millionen Pfund an monatlichen Gebühren zahlen. Dennoch hat Netflix UK laut Taxwatch im Jahr 2018 nur 48 Millionen Euro an Einnahmen angegeben sowie ein Ergebnis vor Steuern von 2,3 Millionen Euro. Diese Einnahmen gingen direkt an das europäische Netflix-Hauptquartier in den Niederlanden, wo das Unternehmen deutlich geringere Steuern zahlen muss.