Kurz auf schwieriger Vermittlungsmission bei Visegrad-Ländern

Von Judith Egger/APA

Wien – Europa ist gespalten: Bei keiner der großen Zukunftsfragen gibt es Einigkeit. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der selbst oft in Europa polarisiert, machte sich am Donnerstag auf, um beim Visegrad-Gipfel in Prag als Brückenbauer zu vermitteln. Er wolle Gräben überwinden, erklärte er und bemühte sich zu betonen, im Einvernehmen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu handeln.

"Österreich, das im Herzen Europas liege, ist eine Zusammenarbeit mit Ost und West sehr wichtig", betonte Kurz in Prag. "In Vielfalt vereint" lautet sein Motto, was soviel heißt wir: Lieber trotz unterschiedlicher Positionen freundlich im Dialog zu bleiben, als sich gegenseitig etwas aufzuzwingen. Wien als Brückenkopf zwischen Ost und West - diese Losung hatte Kurz bereits im Juni 2018 bei seinem ersten Besuch eines Visegrad-Gipfels ausgegeben. Seitdem sind die Konflikte zwischen den alten und den neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union die gleichen geblieben - und neue sind hinzugekommen.

Die Visegrad-4 Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei sind zwar völlig unterschiedlich, aber bei wichtigen EU-Fragen wie der Migration, dem Budget und der Klimapolitik treten sie im Gleichklang auf und haben damit nicht nur einmal wichtige Entscheidungen verhindert. In Brüssel sind die zunehmend selbstbewusst auftretenden V4 mittlerweile schon als Veto-Player gefürchtet.

Ernst Gelegs (ORF) vom Treffen der Visegrad-Staaten

EVP-Spitzenkandidaten auf Kommissionspräsidentenposten verhindert

So verhinderten sie im vergangenen Jahr gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den bei der EU-Wahl siegreichen Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei Manfred Weber als EU-Kommissionspräsidenten. Auch bei den Bemühungen der neuen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zur Klimaneutralität gehören die Visegrad-Staaten zu den größten Bremsern. Richtig zusammengeschweißt hatte die so unterschiedlichen mitteleuropäischen Ländern die Flüchtlingskrise 2015.

Zudem verschärfte sich in den vergangenen Jahren der Konflikt zwischen EU-Kommission und den beiden größten Sorgenkindern aus demokratiepolitischer Sicht: Polen und Ungarn. Bei beiden werden massive Demokratiedefizite bemängelt. Entwicklungen bei der Rechtsstaatlichkeit in den rechtsnationalen Parteien regierten Ländern belasten das Verhältnis zur EU. Gegen beide laufen Verfahren der EU-Kommission nach Artikel 7 wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit.

Tschechien und die Slowakei sind davon zwar weit entfernt, gerieten aber in den vergangenen Monaten ebenfalls in die internationalen Negativschlagzeilen. In Tschechien wird dem liberal-populistische Regierungschef Andrej Babis als milliardenschwerer Unternehmer ein Interessenskonflikt vorgeworfen, da seine Unternehmen auch Empfänger von EU-Subventionen sind.

Mord an Journalisten erschütterte Slowakei

Die Slowakei wurde vor zwei Jahren von einem brutalen Mord an einem Journalisten erschüttert. Der Investigativreporter Jan Kuciak hatte zur weitverbreiteten Korruption und Verstrickungen der organisierten Kriminalität bis in höchste politische Kreise recherchiert.

Österreich wäre von seiner Größe und geografischen Lage in einer guten Position, zwischen Ost und West zu vermitteln. Inhaltlich vertritt Österreich aber natürlich seine eigene Agenda. In Migrationsfrage hat sich Österreich mit seiner rigiden Haltung eindeutig in dasselbe Lager wie die Visegrad-Staaten geschlagen und steht selbst in Opposition zu allen Versuchen aus Brüssel und Berlin, einen Verteilmechanismus für Flüchtlinge in der Europäischen Union zu finden.

Österreich will nicht mehr ins EU-Budget einzahlen

Beim EU-Budget wiederum beharrt die Bundesregierung wie andere sogenannter "Nettozahler" darauf, auch nach dem Ausscheiden des Beitragszahler Großbritannien wie bisher nur 1 Prozent der Wirtschaftsleistung einzahlen. Das EU-Parlament fordert hingegen 1,3 Prozent, die Kommission tritt für einen Prozentsatz von 1,114 Prozent ein. Die osteuropäischen Länder als sogenannte "Nettoempfänger" stemmen sich verständlicherweise gegen Kürzungen bei den Transferleistungen nach dem Ausscheiden des Beitragszahler Großbritanniens aus der EU.

Auch bei der Atomkraft scheint ein Kompromiss zwischen dem Atomgegner Österreich und den vehementen Verfechtern der Nuklearenergie schwer vorstellbar. Daher stellt sich die Frage, wie Österreich in den zahlreichen Konflikten vermitteln kann.