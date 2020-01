"Music To Be Murdered By": Rapper Eminem veröffentlichte neues Album

Detroit – US-Rapper Eminem hat überraschend ein neues Album veröffentlicht. Auf Twitter präsentierte der 47-Jährige das Cover von "Music To Be Murdered By". "Es ist deine Beerdigung", schrieb er dazu. Auf dem Cover ist zu sehen, wie sich Eminem eine Axt und einen Revolver an den Kopf hält – eine Reminiszenz an Regisseur Alfred Hitchcock. "Inspiriert vom Meister, Onkel Alfred", twitterte Eminem dazu.