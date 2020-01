In Italien wiedergefundenes Klimt-Gemälde laut Experten echt

„Mit Freude kann ich Ihnen mitteilen, dass dieses Gemälde echt ist”, sagte die Staatsanwältin bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag in Piacenza. Daraufhin brach Applaus unter den Anwesenden aus. Die Bürgermeisterin von Piacenza, Patrizia Barbieri, sprach von einer „historischen Nachricht”. Sie dankte den Ermittlern, die in all diesen Jahren die Suche nach dem verschwundenen Gemälde nie aufgegeben hatten.

Das „Bildnis einer Frau” war im Februar 1997 aus der privaten Kunstgalerie Ricci Oddi in Piacenza entwendet worden, als wegen Renovierungsarbeiten die Alarmanlage nicht funktionierte. Das Gemälde wurde am 10. Dezember in einem Verlies im Garten der Galerie entdeckt. Bei Arbeiten im Garten der Galerie für moderne Kunst wurde der Efeu geschnitten, der über eine Außenwand wuchs. Dahinter wurde eine Tür entdeckt und dahinter ein Zwischenraum, in dem das Bild in einem Sack gefunden wurde.