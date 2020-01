Vom – Am Freitagabend kam es in Vomp bei einer Tischlerei zu einem Containerbrand. Ein Metallcontainer war mit Sägemehl gefüllt und begann zu brennen. Die Brandursache ist noch unbekannt. Das Feuer konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Vomp rasch eingedämmt und gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz standen 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr und zwei Polizeistreifen..