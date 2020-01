Triebwerksbrand in Sibirien vor dem Start: Urlauberjet evakuiert

Nowosibirsk – Rund 200 Insassen eines russischen Urlauberjets mit brennendem Triebwerk sind in Nowosibirsk mit dem Schrecken davongekommen. Die Urlauber, die nach Vietnam fliegen wollten, saßen nach russischen Medienberichten vom Freitagabend bereits angeschnallt in der Maschine, als beim Anlassen der Motoren eines der Triebwerke plötzlich in Flammen stand.