Unwetter im Dschungelcamp: Marco Cerullo verlässt als Erster RTL-Show

Köln, Murwillumbah – „Bachelor in Paradise“-Kandidat Marco Cerullo ist am Freitag als erster Kandidat aus dem überfluteten Dschungelcamp gewählt worden. Der 31-Jährige bekam die wenigsten Zuschauerstimmen und musste die RTL-Show „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ daraufhin verlassen. Cerullo nahm die Entscheidung verdutzt und enttäuscht zur Kenntnis.

In der live aus Australien ausgestrahlten Folge bekamen die C-Promis am Samstagmorgen (Ortszeit) den Dauerregen und die Unwetter an der Ostküste des Landes zu spüren. Die Camper mussten mehrere Stunden in kleinen Holzhütten verbringen, auch die Brücken auf der Anlage waren gesperrt.