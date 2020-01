San Antonio blamierte sich gegen NBA-Nachzügler Atlanta

San Antonio (Texas) – Die San Antonio Spurs haben sich am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) mit einer 120:121-Heimniederlage gegen Nachzügler Atlanta Hawks blamiert. Der Wiener Jakob Pöltl war 20:04 Minuten im Einsatz. Er verzeichnete vier Punkte, fünf Rebounds, vier Assists, einen Steal und drei blockierte Würfe.

Die Topscorer waren LaMarcus Aldridge (30) und DeMar DeRozan (25) bzw. Trae Young (31). Am Sonntag ist Miami Heat im AT&T Center zu Gast. Der Zweitplatzierte im Osten reist mit einem Erfolgserlebnis an - 115:108 bei Oklahoma City Thunder. Die Memphis Grizzlies, die in der Western Conference vor San Antonio auf (Play-off-)Platz acht liegen, feierten mit einem 113:109 gegen die Cleveland Cavaliers den bereits siebenten Sieg in Serie. (APA)