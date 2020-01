Pkw erfasste Fußgängergruppe in Kärnten: Ein Toter, zwei Verletzte

Arnoldstein – Bei einem schweren Verkehrsunfall ist Samstagmittag in Arnoldstein in Kärnten ein Fußgänger ums Leben gekommen, zwei weitere Passanten wurden schwer verletzt. Sie alle wurden offenbar von einem Pkw-Lenker erfasst, der möglicherweise auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen gekommen war. Laut ersten Informationen der Polizei dürfte es ich bei den Fußgängern um Berufskraftfahrer aus Weißrussland handeln, die ihre Lkw wegen des Wochenendfahrverbotes in der Nähe abgestellt hatten.