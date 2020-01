Bundesheer: Für Saab-Ersatz gibt es mehrere Varianten

Da die Politik jahrelang die Entscheidung über einen Ersatz der Saab aufgeschoben hat, ergibt sich eine Lücke. Die Saab sind im heurigen Jahr endgültig am Ende ihres Lebenszyklus. "Ein Loch wird sich auftun, das ist nicht zu vermeiden", so Mader. Dieses Problem wird im Zuge der Nachbeschaffung gelöst werden müssen.

Wenn eine Nachbeschaffung kommt, wird es nach den negativen Erfahrungen mit den Eurofightern wie bei den Hubschraubern ein "Government to Government-Geschäft" sein. Hier könnte es eine gemeinsame Lösung mit dem Kauf der zwölf Mehrzweckhubschrauber um 400 Mio. Euro geben. Die Italiener bieten laut Mader ein "big Package" mit Hubschraubern und Fliegern an.

Was die Eurofighter betrifft, steht demnächst ein Update der Freund-Feind-Abfragegeräte an. Diese kosten 400.000 pro Flugzeug bzw. sechs Mio. für alle 15 Stück. Würde man auch noch die von Minister Norbert Darabos (SPÖ) vorgenommene "Verstümmelung der Eurofighter wiedergutmachen, käme man auf 100 bis 150 Mio. Euro", so Mader. Konkret wären die Infrarotnachtsicht, der elektronische Selbstschutz und vier große Allwetterlenkwaffen nachzubeschaffen. "Diese Dinge wären zeitgemäß, aber nicht zwingend." Dass Darabos bei seinem Deal auf die Tranche 2 verzichtet hat, werde den österreichischen Eurofightern immer nachhängen. "Sie werden immer daran leiden", so Mader. (APA)