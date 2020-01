Mann auf A1 bei Amstetten von Auto erfasst und getötet

Das laut Polizei alkoholisierte Unfallopfer hatte am Samstagabend gegen 21.30 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Oed in Fahrtrichtung Salzburg in einer Pannenbucht einen Kombi mit moldawischen Kennzeichen verlassen, mit dem er als Mitfahrer unterwegs gewesen war. Der Rumäne (34) überkletterte die Mittelleitwand aus Beton und wurde in Fahrtrichtung Wien vom Auto einer Oberösterreicherin erfasst.