Libyen-Gipfel in Berlin soll Friedensprozess Auftrieb geben

Von Isabelle Daniel, AFP

Berlin – Seit Jahren tobt in Libyen ein verworrener Bürgerkrieg - nun bringt die deutsche Bundesregierung am heutsigen Sonntag bei der Berliner Libyen-Konferenz unter UN-Schirmherrschaft Konfliktparteien und internationale Akteure an einen Tisch. Doch die Erfolgsaussichten der Konferenz stehen angesichts der unterschiedlichen Interessen der Mächte, die in Libyen mitmischen, schlecht.

Unter anderem soll über die Überwachung des 2011 gegen Libyen verhängten Waffenembargos verhandelt werden. Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 herrscht in Libyen Chaos. Die international anerkannte Einheitsregierung unter Fajez al-Sarraj in Tripolis hat weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle. Der abtrünnige General Khalifa Haftar kontrolliert Ost-Libyen und führt seit April eine Offensive auf Tripolis.

Unterstützt wird Haftar unter anderem von Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten. Sarrajs Einheitsregierung wird von der Türkei und Katar militärisch unterstützt. Die Entsendung türkischer Soldaten nach Libyen Ende Dezember hatte international Kritik ausgelöst.

UN-Sondergesandter fordert Ende ausländischer Einmischung

„Sämtliche ausländische Einmischung“ in Libyen müsse aufhören, forderte der UN-Sondergesandte für Libyen, Ghassan Salamé am Samstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. Die Einmischungen vertieften die Spaltung der libyschen Gesellschaft zusätzlich, kritisierte er. Salamé hob zudem den internationalen Charakter der Berliner Konferenz hervor. Dass in Berlin ein Abkommen zwischen den libyschen Konfliktparteien angestrebt werde, glaube er nicht.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu begrüßt seinen US-amerikanischen Amtskollegen Mike Pompeo. © ODD ANDERSEN

Laut libyschen Presseberichten enthält der Entwurf der Abschlusserklärung der Konferenz eine Selbstverpflichtung aller Konferenzteilnehmer, nicht im Libyen-Konflikt einzugreifen oder sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen.

Seit Sonntag gilt in Libyen eine fragile, von der Türkei und Russland verhandelte Feuerpause. Gespräche über deren Einzelheiten in Moskau waren zu Wochenbeginn allerdings gescheitert, nachdem Haftar seine Unterschrift unter ein bereits von Sarraj unterzeichnetes Abkommen verweigert hatte.

Bei der Konferenz vertreten sein werden die am Libyen-Konflikt beteiligten internationalen Akteure sowie die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, darunter die Staats- und Regierungschefs Russlands, Frankreichs, Großbritanniens und der Türkei.

Gedämpfte Erwartungen

Die deutsche Bundesregierung hofft, dass mit der Berliner Konferenz die Voraussetzungen für einen innerlibyschen Friedensprozess geschaffen werden. Ziel sei die Formulierung eines „einheitlichen und starken Bekenntnisses“ zu einem Waffenstillstand, zum Stopp ausländischer Waffenlieferungen sowie zur Wiederaufnahme des politischen Prozesses in dem Bürgerkriegsland, heißt es.

Zugleich dämpfte Berlin im Vorfeld die Erwartungen an die Konferenz. Es gehe zunächst darum, eine „Verständigung der internationalen Akteure“ zu erreichen, um dann „den Boden zu bereiten für einen innerlibyschen Prozess“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes.

Dass es bei dem Treffen zu greifbaren Beschlüssen kommt, hält der Libyen-Experte Wolfram Lacher von der Stiftung Wissenschaft und Politik für unwahrscheinlich. Seit Beginn des Berliner Prozesses sei deutlich geworden, „dass es aufseiten der Europäer und der USA keinen wirklichen Willen gibt, sich den Haftar-Unterstützern, vor allem den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten“ in den Weg zu stellen.