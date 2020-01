Shows sollen Kunden in den USA in die Einkaufszentren locken

New York – Im Konkurrenzkampf mit den Online-Händlern lässt sich der stationäre Handel in den USA einiges einfallen, um Kunden in die Läden zu locken. So wurde im US-Bundesstaat New Jersey für fünf Milliarden Dollar (4,50 Mrd. Euro) eine neue Mega-Mall gebaut – inklusive Nordamerikas erster Indoor-Skihalle.