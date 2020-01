Fotoversand bei Whatsapp wieder möglich: Störung behoben

Berlin – Nach einigen Stunden am Nachmittag teilte der zu Facebook gehörende Chatdienst Whatsapp mit, dass die Störung behoben sei. Zu den Ursachen der Infrastruktur-Probleme gab es zunächst keine Angaben.

Reine Textnachrichten waren normal zugestellt worden. Auch weltweit wurde in sozialen Netzwerken über Störungen berichtet. Eine Live-Weltkarte auf „allestörungen.de“ hatte zeitweise gezeigt, dass vor allem Nutzer in Mittel- und Westeuropa sowie in einigen arabischen Ländern betroffen waren.