Ombudsfrau im Bildungsministerium sorgt mit Buch für Ärger

Wien – Die Ombudsfrau für Wertefragen und Kulturkonflikte im Bildungsministerium, Susanne Wiesinger, hat mit der Ankündigung eines neuen Buchs für Verärgerung bei ihrem Arbeitgeber gesorgt. „Machtkampf im Ministerium. Wie Parteipolitik unsere Schulen zerstört“ wird am Montag präsentiert. Das Ministerium zeigte sich in einer Aussendung verärgert.

„Gemeinsam mit der Bildungsdirektion Wien, die ihre zuständige Dienstbehörde ist, wird in den nächsten Tagen darüber beraten, welche Funktion Frau Wiesinger künftig ausüben kann und wird“, schrieb das Ministerium.

Bis zum Auslaufen ihres Vertrages im Februar sei Wiesinger vom Bildungsministerium freigestellt, hieß es dort am Sonntag auf APA-Anfrage. Danach soll sie aller Voraussicht nach in die Bildungsdirektion Wien wechseln. Wiesinger selbst wusste im Gespräch mit der APA noch nichts von ihrer Freistellung. In ihrem Buch hatte sie über angebliche „politische Vereinnahmung des Lehrkörpers" berichtet.