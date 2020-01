Großdemo gegen Gesetz zur künstlichen Befruchtung für alle in Paris

Paris – Tausende Menschen haben in Paris gegen eine geplante Reform des Gesetzes zur künstlichen Befruchtung demonstriert. Das Kollektiv "Marchons Enfants!" hatte zu dem Protest am Sonntagnachmittag durch die Innenstadt aufgerufen. Das Bündnis demonstriert gegen eine Gesetzesnovelle, durch die auch lesbischen Paaren und unverheirateten Frauen eine künstliche Befruchtung in Frankreich erlaubt würde.