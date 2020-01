Feller kämpft sich durch die Saison: "Daheimbleiben" ist keine Option

Wengen – Der alpine Ski-Weltcup der Herren ist von der Schweiz nach Österreich weitergereist. Für die Speedpiloten geht es am Mittwoch mit dem ersten Abfahrtstraining auf der Kitzbüheler Streif weiter, die Slalomfahrer fiebern dem Ganslernhang entgegen. Für den Fieberbrunner Manuel Feller ist es sein Heimrennen – aber nicht nur deshalb will er sich durch diesen Winter beißen.

Die Abreise wegen eines akuten Bandscheibenvorfalls im Bereich der Lendenwirbelsäule beim Training Anfang Dezember in den USA ließen Fellers Pläne für den Winter zerplatzen. Anstatt den Verletztenstatus anzunehmen, entschied er sich, für das rasche Comeback zu arbeiten, kehrte Anfang Jänner in Zagreb zurück und durfte mit Platz zwölf zufrieden sein. In Madonna und Adelboden waren keine Punkte für ihn drinnen, mit Platz 20 schrieb er in Wengen zumindest an.