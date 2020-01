Weltmeister Lambiel im Interview: Zufriedenheit durch Verantwortung

Sie liefen als Doppel-Weltmeister und Olympia-Zweiter 2006 in Arenen, waren aber jetzt mit Ihrem Team in der Telfer Eishalle zu Gast. Warum?

Stéphane Lambiel: Aufgrund der Jugendspiele in Lausanne suchten wir nach einem Ort, um in Ruhe trainieren zu können. Dass wir für rund drei Wochen nach Telfs kamen, hatte mehrere Gründe: Die Infrastruktur hier ist toll, ebenso wie die Beziehung zu den Leuten, mit denen wir in Kontakt sind. Sie helfen und unterstützen uns in allem, was wir brauchen. Es war perfekt, auch dass wir zu Fuß in die Halle sowie zum Essen gehen konnten. Und die Landschaft ist wunderschön.