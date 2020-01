Bank in Innsbruck überfallen: Acht Jahre Haft für Italiener

Innsbruck – Maskiert und mit einem Teppichmesser bewaffnet überfiel Ende Juli ein Mann die Raika-Filiale am Innsbrucker Marktplatz. In aller Seelenruhe zog sich der Täter dann in den Rathausgalerien um. Rund eine Woche später wurde ein Verdächtiger in Italien festgenommen. Der Mann, der nicht zum ersten Mal eine Bank überfallen hat, musste sich am Montag vor dem Schöffensenat unter Richterin Heide Maria Paul verantworten.

„Unverfroren”. Das war der erste Eindruck, den Chefermittler Christoph Hundertpfund von dem Täter hatte, der am 31. Juli vergangenen Jahres am helllichten Tag die Bankfiliale überfallen hatte. Während er die beiden Angestellten bedrohte, forderte er Geld – und bediente sich selbst hinter der Theke.

Zu Fuß flüchtete er dann in die Rathausgalerien, zog sich um, stieg in ein Taxi und ließ sich nach Seefeld kutschieren. Dort verlor sich vorübergehend seine Spur. Doch nur ein paar Tage später klickten die Handschellen. In Bari wurde der damals 31-jährige Italiener festgenommen. Er ist in seiner Heimat einschlägig vorbestraft und war bereits wegen Banküberfällen in Haft.

Der Beschuldigte zeigte sich im Prozess am Montag voll geständig. Er habe mit der Beute Kokainschulden in Bari bezahlt, gab er an. Zu Mittag fiel das Urteil: Der Bankräuber muss acht Jahre ins Gefängnis. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (TT.com)