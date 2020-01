„Rosenheim Cops”-Star Joseph Hannesschläger ist tot

München – Der mit den „Rosenheim-Cops“ bekanntgewordene Schauspieler Joseph Hannesschläger ist tot. Das bestätigte die PR-Agentur Presse-Partner unter Berufung auf Hannesschlägers Ehefrau am Montag. Zuvor hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. Der 57-Jährige erlag am Montag einem Krebsleiden. Hannesschläger starb in München. Seine Ehefrau Bettina, die er 2018 geheiratet hatte, sei bei ihm gewesen, teilte die PR-Agentur mit.