Ronaldo lässt Kritiker verstummen: "Ein Tier, das sich von Toren ernährt"

Turin – Cristiano Ronaldo ließ seine Kritiker vorerst wieder verstummen. Beim 2:1 von Juventus Turin gegen Parma erzielte der Portugiese am Sonntagabend beide Tore für den italienischen Serienmeister. „Juve“ baute den Vorsprung auf Inter Mailand an der Tabellenspitze damit auf vier Zähler aus.

Für Ronaldo war es das siebente Serie-A-Spiel in Folge, in dem er zumindest einen Treffer erzielt hat. Juventus-Trainer Maurizio Sarri sah die Zweifler am 34-Jährigen entkräftet. „Manchmal schafft Ronaldo ein kleines Problem. Wenn du einen Champion in der Mannschaft hast, muss man alles um ihn herum aufbauen. Aber er löst auch 100 Probleme“, betonte Sarri. „Man muss nur schauen, dass sich alles um ihn dreht.“